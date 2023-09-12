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Сегодня, 17:25

Волков подписал новый контракт с UFC

Алина Савинова
Боец ММА Александр Волков
Александр Волков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Иван Банников, менеджер российского бойца Александра Волкова, сообщил, что спортсмен подписал новый контракт с UFC.

«У Саши был перед этим боем подписан новый контракт. Боев еще много. Как я уже говорил, есть два важных вопроса в тяжелом дивизионе. Нужно дождаться ответа. Кто победит в бою Джонс — Миочич и что новый или старый чемпион будет делать со своей карьерой», — приводит ТАСС слова менеджера.

9 сентября Волков победил Тая Туивасу (14-7) сабмишеном во втором раунде. Бой прошел в рамках турнира UFC 293 в Сиднее (Австралия). После этого россиянин поднялся с 7-й на 6-ю строчку рейтинга тяжелого веса UFC. Всего 34-летний Волков провел 47 боев в ММА, одержал 37 побед (24 — нокаутом) и потерпел 10 поражений.

В UFC российский боец выступает с 2016 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18732155
Александр Волков (единоборства)
UFC
ММА
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