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Волков — о перепалке с Павловичем: «Он мне косарь должен еще со спаррингов»

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Российский тяжеловес UFC Александр Волков пошутил по поводу перепалки с соотечественником Сергей Павловичем во время битвы взглядов перед турниром UFC Fight Night в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она состоялась в пятницу, 21 июня.

«Он мне просто был должен косарь (Смеется.). Со спаррингов еще», — сказал Волков журналистам.

Поединок Павловича и Волкова станет соглавным боем турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который пройдет 22 июня.

В последнем бою в ноябре 2023 года на турнире UFC 295 Павлович встречался с британцем Томом Аспиналлом и проиграл ему нокаутом в первом раунде.

Последний бой Волкова прошел 9 сентября 2023 года. Тогда на турнире UFC 293 россиянин победил сабмишном австралийца Тая Туивасу.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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