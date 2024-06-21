Волков предъявил претензии Павловичу во время дуэли взглядов перед боем в UFC

Сегодня, 20:14
Между российским тяжеловесом Сергеем Павловичем и Александром Волковым произошел небольшой спор во время битвы взглядов на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Волков остался недоволен словами соперника о том, что он (Александр) первый согласился на бой, и предъявил претенции Павловичу по этому поводу.
«Что ж, Сережа, ты обманываешь, что я первый согласился на бой?» — сказал Волков.
«А кто же? Ты же сказал: «Я буду драться», — ответил ему Павлович.
Поединок Павловича и Волкова станет соглавным боем турнира UFC Fight Night в Саудовской Аравии, который пройдет 22 июня.