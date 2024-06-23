Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:49

Волков: «Я в первый раз в жизни услышал, как Павлович ругается матом»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский тяжеловес UFC Александр Волков (38-10) признался, что был удивлен услышать от Сергея Павловича (18-3) нецензурные слова.

«По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень бы хотелось разобраться в том, почему он именно на меня обиделся. Возможно, что-то недопонял. Но тогда это, наверное, его проблемы, а не мои.

Что меня удивило после боя? Я первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня, куда послал. Если я позволяю себе такие слова в качестве шутки или добавить красивого словца, то от него такого я никогда не слышал. С моей стороны никаких обид нет. Видимо, у него какие-то сложности со мной. Я ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые на него смотрят. Если он на меня нападет, то я вызову полицию», — сказал боец на пресс-конференции.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На счету 35-летнего Волкова теперь в смешанных единоборствах 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.

 
Бой Александр Волков&nbsp;&mdash; Сергей Павлович. Волков и Павлович устроили кровавую рубку! После боя Сергей жестко оттолкнул соотечественника

 

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Умер спортивный врач Юрий Васильков
Олимпийский чемпион из США попался на допинге во время дисквалификации
Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тактаров — о будущем Волкова: «Хочется посмотреть на бой-реванш Александра против Аспиналла»

Сарнавский считает, что Уиттакер победил Алискерова за счет опыта