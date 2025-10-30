30 октября, 08:44
В команде российского бойца UFC Александра Волкова рассказали, с кем спортсмен проведет следующий поединок.
«Александр проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл — Ган», — цитирует представителя команды ТАСС.
Ранее Волков на турнире UFC 321 в Абу-Даби раздельным решением судей победил бразильца Жаилтона Альмейду.
Том Аспиналл и Сирил Ган сошлись в главном поединке турнира. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаза пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.
На счету 37-летнего Волкова 39 побед и 11 поражений за карьеру.