30 октября, 08:44

Волков проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл — Ган

Сергей Ярошенко

В команде российского бойца UFC Александра Волкова рассказали, с кем спортсмен проведет следующий поединок.

«Александр проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл — Ган», — цитирует представителя команды ТАСС.

Ранее Волков на турнире UFC 321 в Абу-Даби раздельным решением судей победил бразильца Жаилтона Альмейду.

Том Аспиналл и Сирил Ган сошлись в главном поединке турнира. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаза пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.

На счету 37-летнего Волкова 39 побед и 11 поражений за карьеру.

