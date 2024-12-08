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Сегодня, 12:35

Волков раскритиковал женщину-судью, отдавшую второй раунд Гану

Руслан Минаев
Александр Волков и Сирил Ган.
Фото Global Look Press
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Российский боец Александр Волков раскритиковал судью Аделаиду Берд, отдавшую французу Сирилу Гану победу во втором раунде в поединке на турнире UFC 310.

Ган победил раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28). Помимо Берд, второй раунд в пользу француза посчитал судья Джуничиро Камиджо.

«Жертвовал очень многими аспектами своей жизни, чтобы вас порадовать, но какая-то женщина из комиссии решила по-другому. Я не знаю работает ли она над своими навыками судейства или просто ей нравится смотреть бои. Может ей больше понравилось тело Сирила Гана», — сказал Волков на пресс-конференции.

Сирил Ган и&nbsp;Александр Волков во&nbsp;время боя UFC 310. Волков проиграл Гану решением судей. Александра обокрали?

36-летний Волков в ММА одержал 38 побед при 11 поражениях, рекорд 34-летнего Гана — 13 побед и 2 поражения. Ранее соперники встречались в июне 2021 года в главном событии турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе, тогда француз победил единогласным решением судей.

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Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
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