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Сегодня, 09:48

Волков рассказал о своей травме ноги

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Александр Волков рассказал о своей травме.

«Вынужден вам сообщить, что мой поединок 26 октября в Абу-Даби не состоится в связи с полученной мною травмой. Две недели назад я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет мне полноценно закончить тренировочный лагерь и провести поединок», — сказал Волков в видео, которое он выложил в своих соцсетях.

26 октября россиянин должен был биться против француза Сирила Гана в турнире UFC 308. Сообщалось, что теперь поединок может состояться на UFC 310, который пройдет в декабре.

Александр Волков (единоборства)
UFC

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