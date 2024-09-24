Волков рассказал о своей травме ноги

Российский боец ММА Александр Волков рассказал о своей травме.

«Вынужден вам сообщить, что мой поединок 26 октября в Абу-Даби не состоится в связи с полученной мною травмой. Две недели назад я надорвал связки колена, темп восстановления не позволяет мне полноценно закончить тренировочный лагерь и провести поединок», — сказал Волков в видео, которое он выложил в своих соцсетях.

26 октября россиянин должен был биться против француза Сирила Гана в турнире UFC 308. Сообщалось, что теперь поединок может состояться на UFC 310, который пройдет в декабре.