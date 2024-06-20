Волков: «Я не знаю, как выиграть у Павловича, но я верю в себя»

Шестой номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (37-10) заявил, что в бою с третьим номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-2) ему понадобится удача.

«Я думаю, что в этом бою мне очень нужна будет удача. Возможно, я выиграю лаки-панчем. Я не знаю, как выиграю, но я верю в себя. Я реально не знаю, как выиграю. Но я верю, что могу это сделать», — сказал Волков на пресс-конференции.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.