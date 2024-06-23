Волков является одним из претендентов на бой за титул чемпиона UFC

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков является одним из претендентов на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
«Александр является одним из претендентов на титул. Но ситуация в тяжелом весе сейчас довольно запутанная», — рассказали ТАСС в команде бойца.
Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
На счету 35-летнего Волкова теперь в смешанных единоборствах 38 побед при 10 поражениях. 32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед при 3 поражениях.