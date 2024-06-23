Волков является одним из претендентов на бой за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков является одним из претендентов на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Александр является одним из претендентов на титул. Но ситуация в тяжелом весе сейчас довольно запутанная», — рассказали ТАСС в команде бойца.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Поединок состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.