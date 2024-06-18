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Сегодня, 10:31

Волков: «Мы же драться с Павловичем будем не по-настоящему»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в интервью «СЭ» заявил, что он не выйдет в октагон с целью «убить» третьего номера рейтинга в тяжелом весе Сергея Павловича (18-2).

«Разве я в боях шучу? Мы же драться будем не по-настоящему. У нас же спорт. Мы же не будем друг друга убивать. Мы же выйдем, посоревнуемся в рамках правил. Набьем друг другу лица, хотел сказать ######### (смеется)», — сказал Волков.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
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