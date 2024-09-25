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Сегодня, 08:11

Волкову не предлагали быть запасным на поединок Джонс — Миочич

Сергей Разин
корреспондент
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Представитель команды российского бойца UFC Александра Волкова рассказал, что спортсмену не предлагали быть запасным на титульный бой между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Александру не предлагали страховать бой Джонс — Миочич. Там быстро вызывался Том Аспиналл, он и стал запасным», — приводит ТАСС слова представителя команды.

Ранее Волков рассказал о травме ноги, которая не позволит ему провести бой с французом Сирилом Ганом в турнире UFC 308.

35-летний россиянин занимает 3-ю позицию в рейтинге тяжеловесов UFC. На счету Волкова 38 побед и 10 поражений в ММА.

Источник: ТАСС
Александр Волков (единоборства)
UFC

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