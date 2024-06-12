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12 июня, 23:37

Возвращение Макгрегора в UFC находится под угрозой срыва

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Бой между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером может не состояться, сообщил авторитетный инсайдер Ариэль Хельвани.

«Поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером находится в очень подвешенном состоянии. UFC пытается придумать план Б. Позитива, о котором я говорил неделю назад, на данный момент нет. Бой пока не отменен, однако есть вероятность, что Чендлеру найдут другого соперника. Либо в главном поединке турнира UFC 303 будут биться другие бойцы», — написал в своих социальных сетях Хельвани.

Бой между спортсменами должен возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США), который состоится 30 июня.

Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года из-за тяжелой травмы ноги. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 22 победы при шести поражениях.

На счету Чендлера 23 победы и восемь поражений в карьере.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
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