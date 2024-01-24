Том Аспиналл: «Мне угрожают из-за того, что я хочу драться с Джонсом»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) рассказал, что ему угрожают смертью из-за того, что он вызывает на бой экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Люди в интернете просто дикие, — сказал Аспиналл в интервью OLBG. — В Сети — не реальная жизнь, многое происходит из зависти. Людям не нравится, когда у других все хорошо, к сожалению, таков мир. С большой любовью приходит и большая ненависть. Я человек, поэтому иногда это сказывается на мне. Интернет — странное место. На днях я случайно нажал на запрос сообщений, и люди прислали мне угрозы смерти за то, что я хочу драться с Джоном Джонсом, который является лучшим в мире, и это безумие. Ты просто думаешь, что за хрень происходит в твоей жизни, что ты хочешь сказать, что хочешь убить кого-то другого, потому что он хочет драться, это безумие».

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.