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Сегодня, 10:10

Том Аспиналл: «Волков — сильный соперник, у него есть навыки, чтобы победить меня»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) отреагировал на вызов третьего номера рейтинга в тяжелом весе Александра Волкова (38-10).

«В прошлый раз у него не все получилось. Я всегда готов к бою. Я никогда не отказывался от поединка. Волков — сильный соперник. В прошлый раз я победил его в первом раунде и думаю, что смогу сделать это снова.

Это не значит, что я неуважительно отношусь к Волкову. Он очень силен, но я считаю, что я лучше его. Однако, как я всегда говорю, в смешанных единоборствах, особенно в тяжелом весе, нет двух одинаковых боев. У него, безусловно, есть навыки, чтобы победить меня. Я не хочу сказать о нем ничего плохого. Но я считаю, что в плане мастерства я на голову выше него. Не хочу его обидеть, он мне нравится, но это мое мнение», — сказал Аспиналл Red Corner MMA.

Аспиналл победил Волкова сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта 2022-го на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

Александр Волков
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