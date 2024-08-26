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Сегодня, 09:38

Анкалаев обратился к Перейре: «Я заставлю тебя съесть свои слова»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) вновь назвал чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейру (11-2) лжецом, подчеркнув, что ему не предлагали боя с бразильцем.

«Алекс Перейра, ты лжец! Ты сказал, что я отклонил твой вызов. Дана Уайт и Мик Мейнард никогда не предлагали мне бой против тебя. Я заставлю тебя съесть свои слова после того, как разберусь со своими делами», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.

Маурисио Перейра
Магомед Анкалаев
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