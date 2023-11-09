Вячеслав Борщев: кто соперник на UFC 295 и время начала трансляции боя

Россиянин Вячеслав Борщев и азербайджанец Назим Садыхов проведут поединок в рамках предварительного карда в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 295, который пройдет в ночь на воскресенье, 12 ноября, в Нью-Йорке. Начало боя — после 04:00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояний. Правами на трансляции турниров UFC в России владеет холдинг «Матч». Канал «Матч Боец» начнет прямой эфир боев UFC 295 с прелимов в 2.30 12 ноября по московскому времени.

Смотреть все турниры UFC в прямом эфире и записи можно также с помощью сервиса UFC Fight Pass. Трансляции и архив доступны всем пользователям, у которых оформлена платная подписка.

Борщев — российский боец ММА, который начал свою профессиональную карьеру в 2019 году. Его рекорд составляет 7 побед и 3 поражения. Свой последний поединок Вячеслав провел 20 мая 2023 года против Хайисаера Махешате. Россиянин нокаутировал соперника во 2 раунде.

Садыхов — азербайджанский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. Он дебютировал в октагоне в 2018 году. Всего Назим провел 10 боев (9 побед и 1 проигрыш). В своем последнем поединке в июле 2023 года он одержал победу над Террэнсом Маккинни болевым приемом во 2 раунде .

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295