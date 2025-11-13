Видео
13 ноября, 12:00

Вячеслав Борщев против Матеуса Камильо: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Опубликована статистика Вячеслава Борщева и Матеуса Камильо перед UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press

Российский боец Вячеслав Борщев проведет бой в легком весе против бразильца Матеуса Камильо на UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США). Начало боя Борщев vs Камильо — в 2.00 по московскому времени.

Статистика и данные Вячеслава Борщева

Профессиональный рекорд 33-летнего Борщева в ММА — 8-6-1. Рост бойца — 180 см, размах рук — 175 см. В последнем бою, который состоялся 28 июня 2025-го на UFC 317, Вячеслав проиграл Терренсу МакКинни сабмишном (удушение гильотиной).

Статистика и данные Матеуса Камильо

На счету 24-летнего Камильо профессиональный рекорд — 9-3. Рост бойца — 177 см, размах рук — 178 см. Предыдущий бой бразилец провел 17 мая этого года на UFC Fight Night 256 и проиграл Габриэлю Грину сабмишном (залом шеи).

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322.
Вячеслав Борщев
Матеус Камило
UFC
UFC
