Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:10

Дацик бросил вызов Орловскому: «Подарю твоей хрустальной челюсти хайпа»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик предложил провести реванш экс-чемпиону UFC Андрею Орловскому.

«Я тут слышал, хрустальную челюсть выгнали из UFC, — сказал Дацик в соцсетях. — Андрей, я готов твоей челюсти вновь подарить долю хайпа. Приезжай в Россию и проведем реванш, давай сразимся по новой спустя четверть века. Посмотрим, кто из нас еще в форме. Андрей — хороший, техничный, скоростной, сильный спортсмен. Этого, конечно, у него гораздо больше, чем у меня. Но у меня есть то, чего нет у него: желание и воля рвать, убивать и побеждать».

Первый бой Дацика и Орловского состоялся в 1999 году на турнире М-1, когда Дацик в дебютном для себя поединке нокаутировал Орловского в первом раунде. Белорусский боец провел последний поединок в UFC в июне 2024 года, уступив Мартину Будаю. После этого боя стороны не стали продлевать контракт.

Вячеслав Дацик

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 голов
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Сегодня
Вчера
Неделя