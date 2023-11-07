Ян Блахович и Александр Ракич могут провести реванш 20 января 2024-го на UFC 297

Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович (29-10) и пятый номер рейтинга австриец Александр Ракич (14-3) проведут реванш 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада, сообщил журналист Ариэль Хельвани в эфире The MMA Hour.

Блахович и Ракич провели бой 14 мая 2022 года на турнире UFC on ESPN 36. Блахович победил техническим нокаутом в третьем раунде после того, как Ракич получил травму колена. С тех пор Ракич не выступал.

Блахович в прошлом бою проиграл экс-чемпиону в среднем весе Алексу Перейре (8-2) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.