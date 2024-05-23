Ян Блахович: «Болею за Порье, но поставлю на Махачева»

Четвертый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-10) объяснил, почему болеет за третий номер рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8) в бою с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым (25-1).

«Я надеюсь, что Дастин выиграет бой, потому что поляк Матеуш Гамрот — его спарринг-партнер, он хорошо подготовит Порье. На кого я поставлю? Честно говоря, на победу Ислама», — сказал Блахович в интервью Джеймсу Линчу.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.