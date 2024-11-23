Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 17:30

Ян бросил вызов чемпиону UFC Двалишвили после победы в Китае

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Петр Ян поделился эмоциями после победы над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC в Макао (Китай).

Поединок в легчайшем весе продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина (50-45).

«Я чувствовал по раундам, что я веду, но в UFC все бывает, один раз меня уже очень сильно опрокинули. До боя Мераб говорил, что Дейвисон первый претендент, который заслуживает титульник. Сейчас хочу сказать, Мераб, что скажешь, когда я побил первого претендента? Я хочу реванш с тобой! Хочу поблагодарить всех болельщиков из СНГ и России, всем, кто приехал поддержать, спасибо!» — сказал Ян после боя.

Теперь на счету 31-летнего Яна 18 побед при пяти поражениях на профессиональном уровне.

Петр Ян

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Опубликованы кадры уничтожения МиГ-29 ВСУ с помощью «Искандера»
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Сегодня
Вчера
Неделя