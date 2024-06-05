Ян допустил проведение поединка с Умаром Нурмагомедовым

Российский боец Петр Ян подтвердил, что может провести бой против соотечественника Умара Нурмагомедова.

«Да, все возможно. Тут уже вопрос руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и матчмейкинга, как они этот бой видят. У меня с [Кори] Сэндхегеном есть свои моменты, я его победил. Сейчас много ребят поднимаются, тот же Умар поднимается в топ, будет интересно», — приводит ТАСС слова Яна.

Ян (17-5) в марте победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей. Позднее россиянин перенес операцию на колене. Всего на счету 31-летнего Яна 17 побед и 5 поражений в ММА. В активе 28-летнего Нурмагомедова 17 побед в 17 поединках.