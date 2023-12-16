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Сегодня, 19:07

Ян может провести следующий бой на турнире UFC 300

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанного стиля Петр Ян может провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 300.

«Петр может провести следующий бой на UFC 300. Это один из вариантов. Сонг Ядонг может быть одним из вариантов соперника, но пока решения нет», — приводит заявление команды Яна ТАСС.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://tass.ru/sport/19558281
Петр Ян
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