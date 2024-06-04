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Сегодня, 12:20

Ян заявил, что может провести бой с Верой в ноябре или декабре

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Российский боец UFC Петр Ян, восстанавливающийся после операции, заявил, что может провести бой с эквадорцем Марлоном Верой в ноябре или декабре.

«У меня прошло два месяца и десять дней после операции, восстановление идет по план. Все хорошо, поэтому не форсируем события и идем четко по графику. Я планирую до конца года вернуться, надеюсь, что все получится. Это ноябрь-декабрь. Вера любит болтать, теперь у него бой в августе. Я ему сказал, что он «воздух гоняет». И еще, если бы мы провели бой раньше, он бы никогда не дрался за титул. Но до ноября-декабря есть время, поглядим», — приводит слова Яна ТАСС.

Ян (17-5) в марте победил китайца Сун Ядуна единогласным решением судей. Позднее россиянин перенес операцию на колене. Вера в августе планирует провести бой против бразильца Дейвесона Фигейредо.

Источник: ТАСС
Марлон Вера
Петр Ян
UFC
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