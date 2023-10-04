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Сегодня, 17:41

Яна Сантос подерется с Нормой Дюмон 13 января 2024-го на UFC Fight Night 235

Давид Хачатрян
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Выступающая в легчайшей весовой категории UFC россиянка Яна Сантос (14-8), которая ранее выступала под фамилией Куницкая, встретится с бразильянкой Нормой Дюмон (10-2) 13 января 2024 года на UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщило издание ESPN MMA.

Сантос идет на серии из трех поражений. В прошлом бою она уступила бразильянке Кэрол Роса (17-5) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.

Дюмон, напротив, идет на серии из трех побед. В прошлом бою она победила Челси Чендлер (5-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 15 июля на UFC Vegas 77 в Лас-Вегасе, США.

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