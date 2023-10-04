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Сегодня, 06:55

Йоэль Ромеро рассказал, почему Адесанья проиграл Стрикленду

Давид Хачатрян
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Боец Bellator Йоэль Ромеро (15-7) считает, что причина поражения экс-чемпиона среднего веса UFC Исраэля Адесаньи (24-3) Шону Стрикленду (28-5) заключается в том, что он больше не тот боец, что был до боев с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (8-2).

«Я думаю, что когда ты получаешь урон, как в бою с Алексом, то теперь у Иззи есть небольшие проблемы, — сказал Ромеро в интервью Kanpai Media. — Вот что я думаю, теперь он немного напуган».

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
Йоэль Ромеро
Шон Стрикленд
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