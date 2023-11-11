Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

UFC 295: главный кард турнира и когда бои Павловича и Борщева

Россияне Павлович и Борщев выступят на UFC 295
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото UFC
Telegram Дзен

Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 пройдет в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября. Мероприятие состоится на арене «Медисон-сквер-гарден» в городе Нью-Йорк (США).

В соглавном событии UFC 295 российский боец Сергей Павлович подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории. Их поединок начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября.

Также на UFC 295 выступит еще один россиянин: Вячеслав Борщев проведет поединок с азербайджанцем Назимом Садыховым в рамках предварительного карда в легком весе (до 70,3 кг). Начало боя — после 04:00 по московскому времени.

Основной кард UFC 295 стартует около 06:00. Турнир возглавит противостояние чеха Иржи Прохазки и бразильца Алекса Перейры. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории ориентировочно в 08:00.

Главный кард турнира:

Иржи Прохазка (Чехия, 29-3-1) — Алекс Перейра (Бразилия, 8-2-0): полутяжелый вес, титульный бой

Сергей Павлович (Россия, 18-1-0) — Том Аспиналл (Англия, 13-3-0): тяжелый вес, бой за временный пояс

Джессика Андрадэ (Бразилия, 24-12-0) — Маккензи Дерн (Бразилия, 13-3-0): женский минимальный вес

Мэтт Фревола (США, 11-3-1) — Бенуа Сэн-Дени (Франция, 12-1-0): легкий вес

Диего Лопес (Бразилия, 22-6-0) — Пэт Сабатини (США, 18-4-0): полулегкий вес

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояния россиянина и англичанина. Правами на трансляции турниров UFC в России владеет холдинг «Матч». Канал «Матч Боец» начнет прямой эфир боев UFC 295 с прелимов — в 2.30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет основной кард с 06.00, также трансляция будет доступна (основной кард — бесплатно) на сайте matchtv.ru. Смотреть все турниры UFC в прямом эфире и записи можно также с помощью сервиса UFC Fight Pass.

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295

Вячеслав Борщев
Сергей Павлович
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
UFC 295: во сколько бой Павловича и где смотреть прямой эфир бесплатно в России
UFC 295: место проведения турнира и где пройдут бои
Дайнеко: «С Павловичем бесполезно спорить об истории. В глазах видно: «Моя правда!»
Экс-соперник Павловича: «Если Серега перейдет в кулачку, он всех перерубит!»
Мохнаткин: «После боя с Павловичем почти неделю ходил на костылях»
UFC 295 Павлович — Аспинэлл: когда бой и как смотреть прямую трансляцию бесплатно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор вернется в UFC