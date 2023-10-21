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Сегодня, 22:50

UFC 294 Махачев — Волкановски: началась прямая трансляция боя (смотреть бесплатно)

Началась прямая видеотрансляция боя UFC 294 Махачев — Волкановски
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Бойцы ММА Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Ислам Махачев (слева) и Алекс Волкановски.
Фото Global Look Press
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На турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) началось главное событие вечера, бой за титул чемпиона в легком весе Ислам Махачев — Алекс Волкановски.

В прямом эфире поединок Махачев — Волкановски бесплатно транслирует на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть видеотрансляцию боя также можно с помощью сервиса UFC Fight Pass по подписке (платно).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 294 на арене «Этихад».

31-летний Махачев (чемпион UFC в легком весе) свой последний поединок провел 11 февраля 2023 года. Тогда россиянин на турнире UFC 284 победил единогласным решением судей своего нынешнего соперника — 35-летнего австралийца Волкановски (чемпиона UFC в полулегком весе). У Махачева в ММА — 24 победы и одно поражение. На счету Волкановски — 26 побед и два поражения.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале. Все результаты поединков в ОАЭ смотрите на этой странице.

Шара Буллет, Ислам Махачев, Алекс Волкановски, Хамзат Чимаев. UFC 294 Махачев — Волкановски, бой Чимаева, Шара Буллет дебютировал с победы: супертурнир в Абу-Даби. Онлайн-трансляция
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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