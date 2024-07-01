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Сегодня, 15:37

Юрист объяснил, почему ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова

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Юрист Илья Прокофьев в разговоре с «СЭ» предположил, почему был наложен арест на счета Хабиба Нурмагомедова. Ранее об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Размер такого долга может быть вызван, например, вступившим в законную силу решением суда о взыскании денежных средств по тем или иным обязательствам. Кроме того, это может быть суммой неуплаченных по каким-то причинам налогов. Правда, для того, чтобы образовалась такая задолженность по налогам, доход должен составить более миллиарда рублей. В рамках исполнительного производства, помимо ареста банковских счетов, судебные приставы могу наложить запрет на выезд из страны, либо обратиться с требованием в суд об обращении взыскания на имущество», — сказал Прокофьев «СЭ».

Ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца, одна из которых занималась туризмом. Причиной стали недостоверные сведения в официальных бумагах. Счета Хабиба заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда.

35-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения и одержав 29 побед.

Софья Грецкая

Хабиб Нурмагомедов
UFC
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