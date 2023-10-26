Юсуф Раисов рассказал о восстановлении после травмы ноги

Экс-чемпион АСА в полулегком весе Юсуф Раисов рассказал о восстановлении после травмы ноги. Из-за этого повреждения в июне у него сорвался его бой с Александром Матмуратовым.

«Я проконсультировался с хорошими врачами, и операция не потребовалась. Процесс восстановления был нелегкий, но я привык к этому, это часть спорта. Я всегда готовлюсь и всегда готов. Даже с травмой я тренировался, просто не нагружая травмированную ногу. Если бы я не был готов сейчас, я бы не согласился. АСА меня не обязывали. Я сказал, что готов на ноябрь-декабрь, мне предложили дату и соперника, и мы поехали», — цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.