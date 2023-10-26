Запашный — о возможном бое Махачева и Оливейры: «Соперник не проходной, но Ислам все равно выше уровнем»

Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мыслями о потенциальном бое между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Это было бы интересно. Сейчас у Махачева в принципе не так много очевидных конкурентов, а Оливейра — неплохой боец. На данный момент Ислам вышел на такой уровень, когда любой хотел бы иметь возможность с ним подраться, как в свое время каждый мечтал подраться с Федором Емельяненко, с Нурмагомедовым. Поэтому Оливейра сейчас пользуется шансом. Если же оценивать их шансы в возможном бою, то уверен, что Ислам выиграет. Понятно, что соперник не то чтобы проходной, но Ислам все равно выше уровнем. Но это будет интересный бой для любителей единоборств. В очередной раз соберемся около телевизоров, чтобы поболеть за нашего спортсмена», — сказал Запашный корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Ислам Махачев (25-1) в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Изначально Махачев должен был драться с Оливейрой, который снялся с поединка за две недели из-за травмы.