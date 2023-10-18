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Сегодня, 08:40

Завуров считает, что Волкановски и Махачев одинаковы по уровню

Алина Савинова
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Экс-чемпион М-1 Шамиль Завуров оценил шансы Ислама Махачева в поединке с Александром Волкановски.

«У Ислама очень важный бой, мы все это понимаем. Наблюдать за своими сокомандниками, которые дерутся в клетке, намного сложнее, чем выступать самому. С ним остались тренера. В этот раз в Абу-Даби приехала очень большая команда. Во втором поединке между Махачевым и Волкановски я вижу лучший исход для Ислама, даже лучше, чем в первом поединке. В Австралии на Махачева сильно повлияли весогонка, климат и разница во времени. В этот раз Ислам очень хорошо подготовился. Уверен, что Волкановски и Махачев одинаковы по уровням. Надеюсь, в этот раз Ислам одержит досрочную победу», — цитирует Завурова MMA.Metaratings.ru.

11 октября пресс-служба UFC сообщила, что бразилец Чарльз Оливейра из-за травмы не сможет провести бой с Махачевым на UFC 294. Волкановски заменит бразильского бойца в поединке с россиянином, который пройдет 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

На счету 31-летнего Махачева 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 35-летнего Волкановски 2 поражения при 26 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zavurov-volkanovski-i-makhachev-odinakovy-po-urovnyu-296051/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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