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Сегодня, 09:25

Жаилтон Алмейда и Кертис Блейдс подерутся 9 марта 2024-го на UFC 299

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (17-4) проведет следующий поединок против 7-го номера рейтинга Жаилтона Алмейды (20-2) 9 марта 2024-го на UFC 299 в Майами, США. Об этом сообщает инсайдер Марсел Дорфф в соцсетях.

Алмейда должен был драться с Блейдсом 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Паулу, Бразилия, но американец получил травму. Его заменил Деррик Льюис (27-12), которого Алмейда победил единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-45).

Блейдс в прошлом бою проиграл россиянину Сергею Павловичу (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Жаилтон Алмейда
Кертис Блейдс
UFC
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