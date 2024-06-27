Жумагулов: «Есть шансы попасть в UFC»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о переговорах с UFC.

«Альхамдулиллах, всё хорошо. Ждём. С какими лигами сейчас ведет переговоры по мне мой менеджер Саят Абдрахманов? Цель, вообще, — UFC. Пока туда нацелен. А там дальше видно будет, как и что. Не получится — будем с другими вести переговоры. Пока так. Обратно в UFC тяжело попасть. Но шансы есть», — приводит слова Жумагуловам Legalbet.kz.

Жумагулов (16-9) тренируется в США в зале American Top Team. Боец выступал в UFC с 2020-го по 2023-й.