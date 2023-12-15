Жалгас Жумагулов заявил, что Рахмонов без шансов удосрочит Томпсона

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов назвал фаворита в предстоящем бою между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном на UFC 296.

«Да что Томпсон может сделать? Шавкат закончит бой досрочно. Он более разносторонний, борьба хорошая, всегда идет вперед. Шавкат удосрочит Томпсона без шансов», — сказал Жумагулов «РБ Спорт».

Турнир в Лас-Вегасе пройдет в ночь с 16 на 17 декабря. У Рахмонова 17 побед в 17 боях по ММА.