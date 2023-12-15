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Сегодня, 15:36

Жалгас Жумагулов заявил, что Рахмонов без шансов удосрочит Томпсона

Виктория Кравченко
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Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов назвал фаворита в предстоящем бою между Шавкатом Рахмоновым и Стивеном Томпсоном на UFC 296.

«Да что Томпсон может сделать? Шавкат закончит бой досрочно. Он более разносторонний, борьба хорошая, всегда идет вперед. Шавкат удосрочит Томпсона без шансов», — сказал Жумагулов «РБ Спорт».

Турнир в Лас-Вегасе пройдет в ночь с 16 на 17 декабря. У Рахмонова 17 побед в 17 боях по ММА.

У Томпсона 17 побед, шесть поражений и одна ничья. В последнем бою он выиграл техническим нокаутом у Кевина Холланда.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-rahmonov-bez-shansov-udosrochit-tompsona/
Стивен Томпсон
Шавкат Рахмонов
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