Железняова призналась, что за бой на турнире UFC on ESPN 53 получит самые большие деньги в карьере

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова призналась, что за предстоящий бой получит самые большие деньги в карьере.

«Я знала гонорары UFC. Ares меня тоже гонорарами не обижал. Не могу сказать, что получу сильно фантастические деньги. Это самые большие деньги в моей карьере. В Ares одна сумма за выход, вторая за досрочную победу. Я выиграла досрочно последний бой. У меня вычли 20 процентов, потому что я не сделала вес. В итоге получила 16 тысяч евро. В UFC будет больше, что не может не радовать», — цитирует Железнякову MMA.Metaratings.ru.

23 марта на турнире UFC on ESPN 53 в сильнейшем промоушене мира Дарья Железнякова дебютирует.