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Сегодня, 13:09

Жорж Сен-Пьер дал прогноз на бой Эдвардса и Ковингтона

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) надеется, что действующий чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) победит третий номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3).

«Я немного предвзят, потому что я друг Леона Эдвардса. Вчера я отправил ему сообщение, пожелал удачи, потому что это будет тяжелый бой. Ковингтон обладает всеми инструментами для победы, но я надеюсь, что Леон победит. Я верю, что Леон лучше», — сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.

Ковингтон подерется с Эдвардсом в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Жорж Сен-Пьер
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
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