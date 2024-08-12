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Допинг

Сегодня, 10:16

Сен-Пьер — о допинге в UFC: «Есть препараты, которые невозможно заметить»

Давид Хачатрян
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По мнению экс-чемпиона UFC в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2), современные методы тестирования не всегда позволяют обнаружить некоторые препараты, повышающие производительность.

Он рассказал о том, как некоторые бойцы используют методы, помогающие обойти антидопинговые тесты. Например, они могут применять препараты, которые не вызывают видимых изменений или резкого увеличения мышечной массы.

«Иногда даже вы не сможете заметить этого физически, потому что определенный препарат, например, такой как EPO, даст вам сумасшедшую выносливость, но не изменит вас физически», — сказал Сен-Пьер в подкасте Тео Вона.

Также он отметил, что тестирование бойцов на допинг должна проводить независимая организация.

«Теперь они не сотрудничают с USADA, но, как я понимаю, они нанимают другую организацию для тестирования. Однако я считаю, что если мы хотим избежать коррупции, то тестирование должно проводиться независимым органом, а не самой организацией. Если организация имеет власть над своим тестированием, то она может быть коррумпирована», — подытожил боец.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.

Жорж Сен-Пьер
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