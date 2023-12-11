Жорж Сен-Пьер: «Мне нравится смотреть бои Чимаева и Махачева»

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) назвал бойцов, чьи бои он смотрит с интересом.

«Мне нравится смотреть бои Джона Джонса, он один из моих любимых бойцов, мне нравятся бои Камару Усмана, Хамзата Чимаева, Исраэля Адесаньи, Ислама Махачева, Конора Макгрегора, Александра Волкановски», — сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.