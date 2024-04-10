Жорж Сен-Пьер рассказал, как отказался драться с Флойдом Мейвезером

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) заявил, что однажды ему поступило предложение подраться с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0).

«Даже Флойд Мейвезер хотел организовать «честный компромисс» между боксом и ММА. Промоутер сказал: «Это будет боксерский поединок, но в восьмиугольнике». Я такой: «Хорошо, но каковы правила? Какой компромисс?» Ты не хочешь позволить мне использовать ноги, применять тейкдауны, забудь об этом. Это ловушка, я не настолько глуп», — сказал Сен-Пьер Covers Sports.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.