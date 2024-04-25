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Сегодня, 14:05

Жозе Альдо болеет за Конора в бою с Чендлером: «Надеюсь, он победит досрочно»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Жозе Альдо (31-8) отметил, что всегда болеет за тех бойцов, которые его победили.

«Я всегда болею за парней, с которыми я дрался, и за парней, которые меня победили, потому что это доказывает, что я проиграл лучшим. Я надеюсь, что он сможет стать прежним Конором, быть агрессивным и победит досрочно. Я многого ожидаю от этого боя», — сказал Альдо MMA Junkie.

Конор Макгрегор (22-6) и Майкл Чендлер (23-8) подерутся 29 июня на UFC 303 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Жозе Альдо
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
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