Жозе Альдо: «Я снова могу стать чемпионом UFC»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Жозе Альдо (32-8) предполагает, что сможет вновь стать чемпионом UFC.

«Я вышел на этот бой максимально собранным, у меня была отличная подготовка, за что спасибо моей команде, — сказал Альдо после UFC 301. — Я счастлив, что порадовал болельщиков и дал им то, что они хотели. Я много работал над своим боксом, именно на это я делал упор в бою. Но он левша, поэтому поймать его было непросто, приходилось ждать подходящих моментов для атаки, но в целом я хорошо атаковал.

Что дальше? Это зависит от Даны Уайта, Шона Шелби и Хантера Кэмпбелла. Посмотрим, что они придумают. Но я уже говорил, что это не последний мой бой. Я чувствую, что возраст не помешает мне драться, я отлично чувствую себя физически. Возможно, я снова смогу стать чемпионом».

Альдо победил Джонатана Мартинеса (19-5) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 4 мая на UFC 301 на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.