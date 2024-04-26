Жозе Альдо рассказал, почему решил вернуться в UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Жозе Альдо (31-8) отметил, что он восстановился и с новыми силами готов вернуться в бои.

«Думаю, мне нужен был отдых для души и тела. Просто потому, что я многого требовал от себя, и потому, что тренировки отнимали у меня много сил на протяжении последних 20 лет. Я выбрал спорт, на котором мог сосредоточиться. Это был бокс, и я занимался им некоторое время, чтобы восстановиться после всего этого давления. Я хотел стать чемпионом, и каждый мой бой был очень жестким и требовал от меня больших усилий. Сейчас я чувствую, что справился и могу вернуться», — цитирует Альдо MMA Junkie.

Альдо проведет первый за два года бой против 14-го номера рейтинга в легчайшем дивизионе 29-летнего Джонатана Мартинеса (19-4). Бой состоится 4 мая на UFC 301 на Олимпийской арене «Рио» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.