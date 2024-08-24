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Сегодня, 23:15

Жумагулов — о переговорах с UFC: «Пока тишина, уже домой хочу, устал»

Алина Савинова
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Боец MMA Жалгас Жумагулов сообщил, что вернется в Казахстан из США, не подписав контракт с UFC.

«Насчет каких-либо договоренностей — пока тишина. Буду ли продолжать находиться в США, пока что-то не решится? Не, я на этой неделе домой, ИншаАллах. Уже три месяца тут отработал, отпахал. Уже домой хочу, устал. Нормальный сбор прошел. Сейчас посмотрим, что как. Может быть, где-нибудь бой проведу — чтобы достойнее было», — цитирует Жумагулова Legalbet.kz.

Жумагулов выступал в UFC с июля 2020 года по июнь 2023-го. 25 апреля он рассказал, что ведет переговоры с американским промоушеном, а с июня боец тренировался в США в зале American Top Team.

Источник: Legalbet
Жалгас Жумагулов
ММА
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