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Сегодня, 12:59

Жумагулов рассказал о возможном поединке Рахмонова против победителя боя Махачев — Царукян

Камила Абдурахманова
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Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о предстоящем поединке в легком весе между чемпионом UFC Исламом Махачевым и претендентом на титул Арманом Царукяном, а также о возможном бое их с Шавкатом Рахмоновым.

— Я думаю, что однозначный фаворит поединка — Махачев. Ислам должен выиграть этот бой.

— Было бы интересно победителю этого боя выйти в октагон против казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова?

— Я думаю, что такой поединок пока не имеет смысла. Все-таки Шавкату нужно провести бои с соперниками своего дивизиона, плюс его ждет бой против чемпиона UFC Белала Мухаммада. Поэтому пока рано говорить о таком бое», — заявил Жумагулов Legalbet.kz.

Бой-реванш между Махачевым и Царукяном состоится 19 января в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, в турнире UFC 311.
В апреле 2019 года Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, Россия.

Источник: Legalbet.kz
UFC 311
Арман Царукян
Жалгас Жумагулов
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