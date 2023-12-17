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Сегодня, 12:47

Жумагулов сообщил, что Рахмонов готов к титульному бою

Виктория Кравченко
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Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов сказал, что Шавкат Рахмонов готов драться за пояс в полусреднем весе. Ранее UFC 296 Рахмонов победил Стивена Томпсона.

«Досрочная победа — это досрочная победа. Почему так долго не получалось перевести Томпсона? Да Шавкат не борец же, он универсал скорее. А так Шавкат уже готов к титульному бою 100 процентов», — цитирует Жумагулова «РБ Спорт».

Рахмонов победил Томпсона удушающим приемом во втором раунде. Для Шавката эта победа стала 18-й в карьере и шестой в UFC при нуле поражений, все свои поединки он выиграл досрочно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhalgas-zhumagulov-rahmonov-gotov-k-titul-nomu-boyu/
Шавкат Рахмонов
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