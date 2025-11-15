Махачев победил Делла Маддалену и стал первым двойным чемпионом из России! Онлайн-трансляция UFC 322

Слова Махачева после боя с Маддаленой

«Это мечта, вся моя жизнь — за два этих пояса. Я так счастлив. Эти пояса такие тяжелые, и мне нравится это. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо!

Клянусь, моя жизнь изменилась, весогонки нет, могу 5 раундов без остановки работать, бороться, все, что хочу. Я сделал этот бой легким. Мой план, это не секрет — [борьба]. Дональд Трамп, вперед, открывай Белый дом, я иду!» — сказал двойной чемпион UFC во время интервью в октагоне.