25 октября, 23:55
Турнир UFC 321 прошел в Абу-Даби (ОАЭ).
Основные поединки UFC 321:
Том Аспиналл (Великобритания) — Сирил Ган (Франция) — бой признан несостоявшимся: Аспиналл не смог восстановиться после тычка в глаз в первом раунде и сохранил пояс чемпиона в тяжелом весе
Вирна Яндироба (Бразилия) — Маккензи Дерн (США) — победа Дерн единогласным решением судей в бою за чемпионский пояс в женском минимальном весе
Умар Нурмагомедов (Россия) — Марио Баутиста (США) — победа Нурмагомедова единогласным решением судей
Александр Волков (Россия) — Жаилтон Алмейда (Бразилия) — победа Волкова раздельным решением судей
Азамат Мурзаканов (Россия) — Александр Ракич (Австрия) — победа Мурзаканова техническим нокаутом в первом раунде
Икрам Алискеров (Россия) — Пак Чун Ен (Корея) — победа Алискерова единогласным решением судей
Сирил Ган сел на колени и вроде бы даже плачет.
«Черт», — сказал француз сразу после решения судьи об отмене боя.
Аспиналл тоже расстроен и не перестает держаться за глаз.
«Друзья, почему вы свистите? Мне только что ткнули глубоко в глаз. Вы даже не понимаете, что это такое!» — сказал Аспиналл в интервью в октагоне.
Ган в своем интервью извинился перед болельщиками и соперником.
Аспиналл не смог восстановиться за пять отведенных регламентом минут. Глубоко зашел пальцем ему Ган.
Все еще не может прийти в себя Аспиналл. Врач в октагоне, но от этого не легче британцу. Судья сказал, что не видит преднамеренного действия со стороны Сирила Гана.
Первый раунд
Аспиналл лихо побежал на Гана с первых секунд. Но с этим давлением француз справился, хоть и не сразу. У Гана здорово получались джебы, которыми он разбил в кровь нос чемпиона.
Но британец, конечно, очень вариативен в атаке. В любой момент может зацепить ударом или пройти в ноги.
В конце раунда Ган попал пальцами в глаз Аспиналлу, причем довольно нагло и безрассудно. Британец взял медицинскую паузу.
Настало время главного боя вечера — чемпион UFC Том Аспиналл защитит титул в бою с Сирилом Ганом.
После пяти раундов счет — 48:47, 48:47, 49:46.
Для 32-летней Дерн это первый большой успех за карьеру. Теперь на ее счету 16 побед и 5 поражений.
Пятый раунд
В последней пятиминутке мы увидели множество несильных и коротких ударов из партера и в стойке. Ущерб они не несли, а лишь фиксировались судьями. Впрочем, у обеих образовались гематомы под правым глазом. Заметно устали девушки.
Четвертый раунд
Практически без борьбы обходятся девушки. Сказывается усталость, это очевидно. В стойке преимущество у Дерн, Яндироба после того, как пропускает несколько ударов начинает пятиться назад.
В концовке раунда Дерн провела тэйкдаун и удерживала оппонентку на земле.
Третий раунд
Удары Дерн из партера стали докучать Яндиробе. Это побудило ее перевести бой в стойку. Бросается в глаза тот факт, что Дерн всегда остается активной. Это может быть весомым аргументом для судей в случае равного боя.
Второй раунд
Тяжелые удары у Дерн. В стойке немного лучше выглядит Маккензи. Хотя и Яндироба нанесла несколько ощутимых ударов. В борьбе у Вирны явное преимущество, но Дерн и не против поработать на настиле — бьет из положения на спине.
Первый раунд
Довольно интересный раунд мы увидели. В стойке Дерн очень даже неплохо пробивала джеб, что заставило Яндиробу перевести бой в партер. Но и там Маккензи нашлось что предложить. В итоге поединок перешел в клинч. Небольшое преимущество все-таки у Дерн.
Следующий бой за титул в минимальном весе у женщин — Вирна Яндироба против Маккензи Дерн.
«Честно, недооценил. Он был сильный, хорошая защита в джиу-джитсу. Сегодня я понял, что я любитель в этой игре. Что делал в этой игре Хабиб... я пытаюсь, как он, но не могу. Спасибо моей команде, моим тренерам, спасибо Абу-Даби, фанатам. Мераб Двалишвили — Петр Ян, я знал, что спросите меня об этом. Поверьте, в следующий раз я буду готов в 100 раз лучше, неважно, Петр Ян или Мераб. Я стану чемпионом, Иншаллах», — сказал россиянин во время интервью в октагоне.
После трех раундов счет 30:27, 30:27, 30:27.
Умар одержал первую победу после поражения Двалишвили в январе. Теперь у россиянина 19 побед и 1 поражение.
Третий раунд
Бой дошел до судейских записок. В третьем раунде Умар не сбавлял темп и показал, что его кардио лучше, чем у Баутисты. Россиянин заборол оппонента, но провести прием не получилось. Очень хорошо подготовился к бою Баутиста.
Второй раунд
Что творится! Баутиста зарядил хай-кик правым коленом в голову Умару. Россиянин присел, но сумел устоять на ногах.
В стойке, конечно, уступает Нурмагомедов. Логично, что переводит оппонента на землю и старается выйти на болевой прием.
В концовке раунда Баутиста заметно устал и стал пропускать удары в голову в стойке.
Первый раунд
Ух как волнительно начался бой. Баутиста после серии кувырков забрал стопу Умара и довольно сильно скрутил. Нурмагомедов дотерпел и перевел бой в партер.
На последней минуте раунда россиянину удалось забрать спину соперника. Попытки болевого приема Баутиста отразил, но раунд уходит Умару.
Удивительно, но судьи отдали победу россиянину. Видимо, слишком пассивно себя вел бразилец.
Итоги после трех раундов — 29:28, 28:29, 29:28.
Третий раунд
Бой дошел до судейских решений. В третьем раунде Алмейда не изменил себе и борол Волкова все пять минут. Россиянин пытался выбраться, но сделать это у Александра не получилось. Слишком много сил потратили оба. Кажется, победа уйдет Алмейде. Публика в Абу-Даби свистит в его адрес.
7:0 по тэйкдаунам в пользу Алмейды и контроль в партере составил более 10 минут.
Второй раунд
Алмейда навязывает свой стиль ведения боя. Снова борьба и попытки граунд-энд-паунда. Во второй части раунда судья не выдержал пассивности и поднял оппонентов. Правда, почти сразу бразилец перевел Волкова на настил. Раунд уходит бразильцу.
Первый раунд
Первые три минуты раунда соперники провели на земле. Алмейда удачно прошел в ноги Волкову, но доработать комфортное для себя положение не сумел.
А вот Александр последние минуты раунда занес себе в копилку — перевел оппонента на спину и даже несколько десятков раз удачно пробил в голову. Раунд можно отдать россиянину.
«Не сомневайтесь во мне! Я вам говорил и еще раз говорю — я, конечно, планировал закончить досрочно. Я до этого говорил — я буду драться за титул, даст Всевышний. Ракич, конечно, очень сильный, хороший боец, спасибо ему большое. Что дальше? Я хочу претендентский бой», — сказал Азамат Мурзаканов.
У россиянина прошел правый прямой навстречу. Ракич рухнул на настил. Красивое начало главного карда.
Шестая победа Азамата в шестом поединке в UFC. Его следующим соперником может стать кто-то из топ-5.
Прелимы завершены. Впереди — главный кард. Его откроют Азамат Мурзаканов и Александр Ракич.
Жуткий нокаут. Куиллан вырубил Насрата одиночный хай-киком в голову. Хакпараст просто рухнул на землю.
Последний бой предварительного карда — Насрат Хакпараст против Куиллана Салкиллда.
Бой продлился все три раунда. Итог — 30:27, 20:27, 30:27 в пользу россиянина. Непростая победа Алискерова, в ударке предпочтительнее выглядел кореец. Икрам забрал бой за счет борьбы и грамотных советов Хабиба Нурмагомедова из угла.
После трех раундов два судьи отдали победу Людовиту — 29:28, 28:27. Еще один зафиксировал ничью — 28:28.
Начало поединка однозначно забрал Клайн, Ребецки сумел выровнять ситуацию в третьем раунде.
Очень быстро закончился бой. Четвертый раз подряд Уокер выиграл бой скручиванием пятки.
Вальтер Уокер вышел под песню «Матушка». Супруга бразильца из России, и семья в данный момент проживает тоже в России.
Суперзрелищный бой получился. Вуд на второй минуте пропустил в голову и бой едва не закончился в пользу Дельгадо, но британец выжил и перехватил инициативу. Кровавый поединок, в котором мы увидели и зарубы в стойке, и борьбу. 29:28, 29:28, 29:28 в пользу Вуда.
После трех раундрв судьи насчитали — 29:26, 29:27, 29:27. С египтянина также был снят один балл.
Тем не менее, это не помешало ему с отрывом повести на карточках судей. Более 200 ударов нанес он за три раунда. У Барнетта — около 40.
После трех раундов судьи насчитали — 30:26, 29:27, 29:27.
С казахстанца сняли один балл за удержание сетки. По бою — Рапосо уверенно перебил Максума в ударной технике. В борьбе был сильнее Азат — 7:0 по тэйкдаунам.
Бой продлился все три раунда. Единогласным решением судьи отдали победу японке.
На счету 31-летней Инуэ теперь 16 побед и 6 поражений.
Экс-чемпион UFC Камару Усман заявил, что у Александра Волкова нет нокаутирующей мощи.
«Я ставлю на победу Алмейды. Его настойчивая манера постоянно искать тейкдаун, рано или поздно добиваться перевода в партер, где он либо проводит сабмишн, либо забивает соперника ударами... Да, я считаю Алмейду фаворитом.
Волков — большая, удобная для этого цель. Он очень хороший и техничный ударник, но у него нет такой мощи, чтобы с одного касания вырубить соперника. Обычно Волкову нужна большая серия ударов, чтобы закончить бой. Так что я выбираю Алмейду», — цитирует Усмана MMA Fighting.
Александр Волков в интервью «СЭ» не смог назвать по памяти пять любых московских церквей.
— Храмы всегда были архитектурными символами старинных русских городов, в том числе Москвы. Иностранцы в XIX веке шутили, что из-за церквей Москвы не видно. Как коренной москвич назовете хотя бы пять столичных храмов?
— Донской монастырь. Храм Василия Блаженного. Храм... Спасителя. Какие там еще монастыри... Как его... Вы меня застали врасплох. Не помню ничего. Я на самом деле, если мне немножко выдохнуть и подумать... У меня просто голова не в ту сторону думает. Я бы назвал больше, мне сейчас ничего в голову не приходит. Названия непростые, чтобы я сейчас их мог вспомнить. На Лубянке забыл, как называется монастырь... (Сретенский. — Прим. СЭ). Короче, не помню названия.
Марио Баутиста назвал Умара Нурмагомедова отличным бойцом.
«Какой бой даст мне возможность сразиться за титул? Умар. Он только что проиграл Мерабу, так что все логично. Мераб показал, что Умара можно остановить. Умар — не Хабиб. Это не значит, что он плох, нет, он отличный боец, и у него есть все для того, чтобы стать чемпионом, но Мераб определенно нашел ключ», — приводит слова Баутисты издание MMA Fighting.
Ислам Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед его поединком с Марио Баутистой.
«Братишка заряжен», — написал Махачев в социальных сетях.
Нарколог и главный врач клиники Исаева Алексей Казанцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на шутку российского бойца UFC Александра Волкова на тему алкоголя.
«Волков просто пошутил. У него такая манера общения. Он тем самым выделил, что мы более закаленные в плане алкоголя, чем американцы. Мы более крепкие по отношению к ним и можем больше выпить. В России поколение зумеров пьет сейчас гораздо меньше. Если сравнивать с 90-ми годами, то это не тот тип психоактивного вещества, который сейчас популярен у молодежи. Сейчас им интересно быть активными, стройными, проработанными, чтобы был «успешный успех» и так далее. Алкоголь с этим не соприкасается, так как он депрессант, затормаживающий деятельность центральной нервной системы, в частности, работу головного мозга», — сказал Казанцев «СЭ».
Ранее российский боец UFC Александр Волков ответил на вопрос об употреблении алкоголя. Спортсмен пошутил, что в России выпитую водку считают не шотами, а бутылками, а также сказал, что в США алкоголь продают с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают.
Полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов высказался о потенциальном бое с чемпионом дивизиона бразильцем Алексом Перейрой.
«Мне кажется, что Алекс Перейра удобный для меня, — сказал Мурзаканов в интервью «СЭ». — Он классический кикбоксер, а с такими мне более удобно».
«Я много выступал по любителям, я дрался с бойцами разных стилей: с классическими, с нестандартными, с борцами. Хочу сказать, что легче подстраиваюсь под классических бойцов. Алекс бьет, но про защиту полностью забывает. Он думает, будто по груше бьет, что ли? Я не знаю, но он очень много пропускает».
Российский боец UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал бой с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.
«Я считаю, что болельщикам стоит посмотреть этот бой, потому что два высококлассных ударника определят, кто из них лучше, и они увидят камбэк Нурмагомедовых», — приводит слова Умара TMZ Sports.
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл считает, что Сирилу Гану будет непросто избегать разменов ударами.
«Если вы — человек и я ударю вас со всей силы по лицу, вам конец. Это касается и Сириля Гана. Будет тяжело избежать удара в течение 25 минут», — сказал Аспиналл в интервью пресс-службе UFC.
Российский боец UFC рассказал, чему его научило поражение от Мераба Двалишвили, которое стало первым в его карьере.
«Изначально я был расстроен, конечно, сразу после боя. Но потом я понял, что MMA это не все, что есть в жизни. Как и идеальный рекорд. Конечно, я ожидал, что моя карьера будет такой же, как у Хабиба, я хотел повторить его результат, но у нас есть много чемпионов, таких как Жорж Сен-Пьер. Он проигрывал много раз, но у всех взял реванш. И все признают, что он один из величайших. Думаю, что мой путь будет похож на путь Ислама [Махачева]. Но, так или иначе, я стану чемпионом», — цитирует Нурмагомедова TNT Sports.
Россиянин Александр Волков обозначил приоритеты перед боем на турнире UFC 321.
«Мой приоритет — сразиться с Томом Аспиналлом. Я уже дрался с Ганом и показал себе, что могу побить его. А вот с Томом я хотел бы подраться снова и продемонстрировать более убедительный бой, чем в первый раз», — сказал Волков на пресс-конференции.
Поддержка у Умара в Абу-Даби замечательная.
Россиянин и бразилец выглядели спокойными, но заряженными.
Том Аспиналл (115,66 кг) — Сирил Ган (112,26)
Вирна Яндироба (52,16) — Маккензи Дерн (52,16)
Умар Нурмагомедов (61,68) — Марио Баутиста (61,46)
Александр Волков (118,61) — Жаилтон Алмейда (107,5)
Азамат Мурзаканов (93,21) — Александр Ракич (92,98)
Насрат Хакпараст (70,76) — Куиллан Салкиллд (70,53)
Икрам Алискеров (84,14) — Пак Чун Ен (84,14)
Людовит Клайн (70,76) — Матеуш Ребецки (70,53)
Вальтер Уокер (110,67) — Луи Сазерленд (119,97)
Натаниэль Вуд (66,22) — Хозе Мигель Дельгадо (66,67)*
Хамди Абделвахаб (120,2) — Крис Барнетт (118,38)
Азат Максум (58,51)* — Митч Рапосо (56,92)
Жаклин Аморим (52,61) — Мизуки Инуэ (52,16)
* Максум и Дельгадо не смогли уложиться в лимит наилегчайшей и полулегкой весовых категорий.
Алискерову — 32 года. Россиянин за карьеру провел 18 боев — 16 побед и 2 поражения. В последнем поединке Икрам нокаутировал Андре Муниза на турнире UFC в Канзасе 26 апреля 2025-го. В UFC его рекорд — 3-1.
Пак Чун Ену — 34 года. Кореец за карьеру одержал 19 побед и потерпел 6 поражений. В UFC он выступает с 2019-го. Его рекорд за это время — 9-3. В последнем поединке Пак Чун Ен победил решением судей Исмаила Наурдиева на турнире в Баку 21 июня 2025-го.
Мурзаканову — 36 лет. Россиянин одержал за карьеру 15 побед в 15 поединках. В UFC Азамат выиграл все пять боев. В последнем — 7 июня 2025-го — нокаутировал Брендсона Рибейро на турнире UFC 316.
Ракичу — 33 года. Австриец сербского происхождения провел за карьеру 19 боев — 14 побед и 5 поражений. Ракич переживает трудный отрезок, проиграв три последних поединка, два из которых завершились досрочно. В последнем поединке Александр уступил россиянину Магомеду Анкалаеву (решением судей) на турнире UFC 308 26 октября 2024-го.
Волкову — 36 лет. Россиянин за карьеру провел 49 боев — 38 побед и 11 поражений. В своем последнем поединке Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением, что вызвало многочисленные споры у экспертов ММА. Поединок состоялся в декабре 2024-го на турнире UFC 310.
Алмейде — 34 года. Бразилец одержал за карьеру в ММА 22 победы и потерпел 3 поражения. В UFC он проигрывал лишь один раз — нокаутом Кертису Блэйдсу. Два своих последних боя Алмейда выиграл — «задушив» представителя Молдавии Александра Романова (1 июня 2024-го) и нокаутировав его соотечественника Сергея Спивака (18 января 2025-го).
Нурмагомедову — 29 лет. За карьеру россиянин провел 19 боев — 18 побед и 1 поражение. В последнем поединке Умар впервые дрался за титул чемпиона UFC в легчайшем весе и потерпел первый проигрыш, уступив грузину Мерабу Двалишвили решением судей на турнире UFC 311 18 января 2025 года.
Баутисте — 32 года. Американец провел 18 боев за карьеру — 16 побед и 2 поражения. Марио идет на серии из 8 побед подряд, в числе прочих он побеждал легенду ММА Жозе Альдо. В последнем поединке Баутиста одолел экс-чемпиона Bellator Пэтчи Микса на UFC 316 в июне 2025-го.
Девушки оспорят вакантный титул в минимальном весе. Чемпионка дивизиона Чжан Вэйли решила перейти в наилегчайший вес для боя с Валентиной Шевченко. Именно поэтому UFC организовал бой за вакантный титул.
Яндиробе — 37 лет. Бразильянка за карьеру одержала 22 победы и потерпела 3 поражения. Она идет на серии из 5 побед.
Дерн — 32 года. Американка бразильского происхождения провела 20 боев за карьеру — 15 побед и 5 поражений. За карьеру в UFC она семь раз выигрывала бонус за лучшее выступление или лучший бой вечера.
Аспиналлу — 32 года. Британец провел за карьеру в ММА 18 боев — 15 побед и 3 поражения. 11 ноября 2023 года он стал обладателем вакантного титула чемпиона UFC в тяжелом весе, нокаутировав россиянина Сергея Павловича на турнире UFC 295. Обладателем полноценного титула чемпиона Аспиналл стал 21 июня 2025 года, когда тогдашний обладатель пояса Джон Джонс освободил титул и завершил карьеру.
Гану — 35 лет. Француз провел в ММА 15 боев — 13 побед и 2 поражения. Ган дважды дрался за пояс чемпиона UFC — 22 января 2022-го он проиграл решением судей Франсису Нганну, 4 марта 2023-го уступил гильотиной Джону Джонсу. С тех пор Ган одержал две победы — нокаутом над Сергеем Спиваком и раздельным решением над Александром Волковым.
В полном объеме турнир покажет онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Главный кард также бесплатно покажут канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.
Турнир UFC 321 состоится в субботу, 25 октября. Бои будут проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало предварительного карда — в 17.00 по московскому времени, основного карда — в 21.00 мск.
Вечером, 25 октября, состоится номерной турнир UFC 321. В его главном бою чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл будет защищать титул против француза Сирила Гана. В соглавном поединке Вирна Яндироба и Маккензи Дерн оспорят вакантный титул чемпионки в минимальном весе. В главном карде также выступят россияне Умар Нурмагомедов, Александр Волков, Азамат Мурзаканов, в прелимах — Икрам Алискеров.
На турнире в Абу-Даби увидим 13 боев, из них 5 — в основном карде, в том числе два титульных поединка.
Том Аспиналл (15-3) — Сирил Ган (13-2)
Вирна Яндироба (22-3) — Маккензи Дерн (15-5)
Умар Нурмагомедов (18-1) — Марио Баутиста (16-2)
Александр Волков (38-11) — Жаилтон Алмейда (22-3)
Азамат Мурзаканов (15-0) — Александр Ракич (14-5)
Насрат Хакпараст (18-5) — Куиллан Салкиллд (9-1)
Икрам Алискеров (16-2) — Пак Чун Ен (19-6)
Людовит Клайн (23-5-1) — Матеуш Ребецки (20-3)
Вальтер Уокер (14-1) — Луи Сазерленд (5-3)
Натаниэль Вуд (21-6) — Хозе Мигель Дельгадо (10-1)
Хамди Абделвахаб (6-1) — Крис Барнетт (23-9)
Азат Максум (15-2) — Митч Рапосо (9-3)
Жаклин Аморим (10-1) — Мизуки Инуэ (15-6)