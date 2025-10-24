Нарколог — о шутке Волкова про алкоголь: «Он тем самым выделил, что мы более закаленные в плане выпивки, чем американцы»

Нарколог и главный врач клиники Исаева Алексей Казанцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на шутку российского бойца UFC Александра Волкова на тему алкоголя.

«Волков просто пошутил. У него такая манера общения. Он тем самым выделил, что мы более закаленные в плане алкоголя, чем американцы. Мы более крепкие по отношению к ним и можем больше выпить. В России поколение зумеров пьет сейчас гораздо меньше. Если сравнивать с 90-ми годами, то это не тот тип психоактивного вещества, который сейчас популярен у молодежи. Сейчас им интересно быть активными, стройными, проработанными, чтобы был «успешный успех» и так далее. Алкоголь с этим не соприкасается, так как он депрессант, затормаживающий деятельность центральной нервной системы, в частности, работу головного мозга», — сказал Казанцев «СЭ».

Ранее российский боец UFC Александр Волков ответил на вопрос об употреблении алкоголя. Спортсмен пошутил, что в России выпитую водку считают не шотами, а бутылками, а также сказал, что в США алкоголь продают с 21 года, а в России в этом возрасте уже бросают.