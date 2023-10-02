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Сегодня, 18:30

Вырубил за 9 секунд на глазах у Мбаппе, колхозка в стиле Лобова. Топ-10 лучших нокаутов недели

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Седрик Думбе выиграл нокаутом за 9 секунд на глазах у Килиана Мбаппе.
Фото Скриншот трансляции
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На этой неделе не было турнира UFC, но нокаутов не убавилось.

Пока в UFC делают паузу и готовятся в громкому турниру в Абу-Даби, другие промоушены не спят и продолжают сводить соперников, которые беспощадно и регулярно вырубают друг друга. Собрали 10 самых красивых нокаутов недели.

Умахан Ибрагимов — Рашид Булгучев

В поединке двух выходцев из России на турнире Cage Warriors в Манчестере победу одержал Умахан Ибрагимов, вся профессиональная карьера которого прошла в Англии. В CW Ибрагимов дебютировал, а его соперником стал Рашид Булгучев, который выступает под флагом Бельгии.

Для Умахана бой стал восьмым в профессиональной карьере, лишь однажды он проиграл удушающим, а все победы одержал нокаутами в первом раунде, причем ни разу его поединок не зашел дальше отметки в три минуты. Булгучева Ибрагимов финишировал за 2 минуты и 11 секунд, когда поймал соперника на контратаке.

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Аса Тен Пау — Рамболек Тон Йота

Тен Пау по прозвищу Американский Ниндзя большую часть карьеры провел в кикбоксинге и муай-тай. Поединок против тайца Рамболека также прошел по правилам тайского бокса и завершился в начале третьего раунда, когда Тен Пау сначала уронил соперника мощным правым прямым, а затем добавил ногой — удар получился похожим на соккер-кик, но оппонент в тот момент еще не успел упасть.

Брайан Гонсалес — Матиас Васкес

Титульный поединок мухачей в мексиканском промоушене UWC между Брайаном Гонсалесом и Матиасом Васкесом завершился победой первого. Бой завершился в четвертом раунде после того, как Гонсалес выбросил колено в голову сопернику, находясь в клинче. Васкес упал, а Гонсалесу пришлось долго добивать оппонента — рефери упорно не хотел останавливать бой.

В итоге Гонсалес сохранил пояс — для него это была уже вторая защита. Он одержал уже четыре победы подряд. Что интересно, последнее поражение аргентинец потерпел именно ударом коленом, а еще одну неудачу он потерпел в поединке с Умаром Нурмагомедовым: на турнире GFC брат Хабиба задушил Брайана в первом раунде.

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Винисиус Оливейра — Виктор Мадригал

На неделе не обошлось без красивого нокаута в претендентской серии Даны Уайта. Бразилец Винисиус Оливейра вырубил мексиканца Виктора Мадригала в первом раунде. Левый хук в челюсть получился таким жестким, что босс UFC не смог сохранить невозмутимое лицо и тут же включил Оливейру в список тех, кому предложат контракт с промоушеном.

Зак Аллисон — Линко Эстрада

Перуанский турнир WCC 09 был наполовину любительским, и самый горячий нокаут вечера выдали как раз бойцы, еще не перешедшие на профессиональный уровень. За половину раунда Зак Аллисон несколько раз потряс соперника Линко Эстраду, прежде чем нокаутировать его левым хуком. Добивания не требовались — рефери поспешил спасать здоровье Эстрады.

Эдуард Фолаянг — Амир Хан

38-летний филиппинец Фолаянг — настоящий ветеран ONE Championship. В этой лиге он провел уже 24-й поединок. Его соперник 28-летний соперник из Сингапура Амир Хан не сильно отстает: для него бой с Фолаянгом стал 23-м в ONE. В этом поединке лучше был более возрастной боец, который нокаутировал Хана в третьем раунде.

После одной из атак филиппинский боец поймал соперника левым хуком, и Хан без сознания рухнул на канвас. Благодаря этой победе ветеран прервал серию из пяти поражений подряд в ONE. При этом в последних девяти поединках это лишь вторая победа Фолаянга.

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Тевин Фармер — Оскар Барахас

В боксе красивые нокауты случаются в разы реже, но Тевин Фармер по прозвищу Американский Идол выбросил настолько хлесткий левый прямой, что мексиканец Оскар Барахас не смог устоять. Поединок Фармера и Барахаса был главным событием на турнире Philly Fight Night III в Пенсильвании, и организаторы определенно угадали.

Стэмп Фэйртекс — Се Хи Хам

Как и в боксе, жесткие нокауты редко случаются в женских поединках по ММА. К такой тенденции привыкли любители UFC, но рушат этот стереотип девушки из ONE, где состоялся поединок за временный пояс в 52 кг. Тайка Стэмп Фэйртекс жестоко расправилась с кореянкой Се Хи Хам, а бой закончился в третьем раунде.

Девушки рубились в течение всего боя, но в середине третьего отрезка представительница Таиланда уронила соперницу коленом и добила у сетки. В этот же вечер карьеру завершила одна из главных звезд ONE Championship Анджела Ли, которая не смогла забрать пояс в 57 кг у китаянки Цзиньян Сен.

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Антонио Гордильо — Виктор де Паула

В главном событии мексиканского турнир UWC аргентинец Антонио Гордильо завоевал вакантный пояс в полутяжелом весе, одолев бразильца Виктора де Паулу. Для Гордильо эта победа стала четвертой подряд. Ударная техника аргентинца как минимум вызывает вопросы: панчи Гордильо летят по странной траектории и напоминают поединки таких бойцов, как Артем Лобов и Тревор Пик. Но одна из колхозок прилетела точно в подбородок соперника. Де Паула упал, а Гордильо оставалось добить.

Седрик Думбе — Жордан Зебо

В главном событии турнира PFL в Париже французский кикбоксер Седрик Думбе встретился с соотечественником Жорданом Зебо. Рекорд у обоих соперников перед встречей был скромным — по 4-0, но разница в уровнях оказалась очевидной. Перед выходом в клетку Думбе вынес на арену матрас с надписью «Спокойной ночи, Жордан», и это пожелание оказалось пророческим. Эпичности финишу придал шокированный Килиан Мбаппе, который наблюдал за всем происходящим с первых рядов.

Зебо уснул очень быстро — по официальной статистике, за девять секунд, но в реальности Думбе потребовалось на нокаут даже меньше. Жордан на первых секундах выбросил хай-кик, Седрик перехватил ногу, ударил левый сбоку и добил соперника на канвасе.

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