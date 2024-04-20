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Сегодня, 20:45

Тренер Сен-Пьера восхищается тем, что Перейра нокаутировал Хилла костяшкой мизинца. «По системе Джека Демпси»

Тренер Сен-Пьера похвалил Перейру за победу нокаутом над Джамалом Хиллом
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Фото USA Today Sports
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Самый страшный левый хук в ММА.

Чемпион UFC Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла и провел первую защиту титула в полутяжелом весе.

Победу бразильцу снова принес коронный левый хук — он подготавливал его весь первый раунд через джеб в корпус, и стоило Хиллу на секунду потерять фокус, как тут же Поэтан довел убийственную коронку.

На повторе видно, что удар получился как будто вскользь, не сотрясающим, Хилл упал так, словно его пронзило чиркнувшим зарядом тока. Бывший тренер Джорджа Сен-Пьера Фирас Захаби единственный обратил внимание на то, каким местом приземлился кулак, и интересно разобрал этот эпизод на своем YouYube-канале Tristar Gym.

 
Алекс Перейра&nbsp;&mdash; Джамал Хилл. Перейра уложил Хилла фирменным левым хуком. Следующим соперником должен стать Анкалаев

«Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла тем, что мы называем мексиканским хуком. Классический хук идет по горизонтали, апперкот идет снизу вверх, а мексиканский хук идет по диагонали, 45 градусов. Я очень люблю этот хук, он очень хитрый, он чуть увеличивает рич, и у него другой угол по сравнению с апперкотом. Если соперник отклонился, то апперкот полностью мажет. А при мексиканском хуке, даже если соперник отклонился, попадание все равно проходит.

Если вы пересмотрите этот нокаут, феноменальный нокаут, один из лучших в истории, вы увидите, что Перейра довел хук костяшкой мизинца. Все говорят, что нужно бить костяшками указательного и среднего, но тут удар пришел мизинцем. Я в свое время читал книгу Джека Демпси об искусстве ударов, отличная, даже феноменальная книга. И в начале книги он пишет: «Я хочу, чтобы вы подняли перед собой руку, сжали ее в кулак и посмотрели на свой мизинец. Ваша костяшка мизинца — самая мощная часть вашего тела. Вам стоит доводить удар так, чтобы он приземлялся мизинцем. Почему мизинцем, разве это не самый хрупкий палец? Нет.

Посмотрите на костяшки указательного и среднего, когда вы сжимаете кулак. Ваше предплечье никак не поддерживает их. Когда вы бьете ими, кулак гнется, отклоняется. Костяшка мизинца же опирается на прямую кость, на все предплечье». 99% нокаутов приходится именно на костяшки указательного и среднего, и это хорошая часть кулака, не поймите меня неправильно, но нельзя забывать про мизинец. Причем посмотрите, куда попал Перейра, он не попал даже в челюсть, он попал куда-то в скуловую кость. Обычно от ударов в эту область люди редко падают в нокаут».

Алекс Перейра
Джамал Хилл
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